Conférence – témoignages – projection : Il y a 50 ans, la chute de Phnom Penh et l’ascension des Khmers rouges Mémorial de la Shoah Paris

Conférence – témoignages – projection : Il y a 50 ans, la chute de Phnom Penh et l’ascension des Khmers rouges Mémorial de la Shoah Paris dimanche 12 octobre 2025.

Le 17 avril 1975, de jeunes soldats Khmers rouges, pénètrent dans la capitale du Cambodge, Phnom Penh, tenue jusque-là par les forces du gouvernement républicain. Ils entreprennent alors d’évacuer la ville de ses occupants, acte fondateur du régime de terreur que Pol Pot et ses lieutenants vont instaurer dans le pays. « La glorieuse révolution » du Kampuchéa démocratique va, en trois ans, huit mois et vingt jours de pouvoir absolu, décimer près de 20% de la population cambodgienne.

à 14h (Conférence) Quels furent les crimes commis par le régime khmer rouge au Cambodge entre 1975 et 1979 ? La politique d’inspiration marxiste-léniniste et ultra- maoïste a conduit près de 2 millions de personnes à la mort en moins de quatre ans. Si la majorité de la population est morte de faim, d’épuisement, de maladie, il n’en demeure pas moins qu’elle était encadrée par un système carcéral démesuré, constitué de 197 prisons réparties dans tout le pays. Par Anne‑Laure Porée, anthropologue associée au laboratoire CESPRA à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), auteure de La Langue de l’Angkar : leçons khmères rouges d’anéantissement (La Découverte, 2025)

à 15h30 (Témoignages) Phouséra Ing dit Séra, peintre, sculpteur, auteur de bande dessinée et illustrateur, est né de parents franco‑cambodgiens en 1961 à Phnom Penh. Lors de la prise de la ville par les Khmers rouges, il trouve refuge dans l’enceinte de l’ambassade de France avec ses parents, son frère et sa sœur. Avec des centaines d’autres Cambodgiens, son père est contraint à quitter l’ambassade. Les Khmers rouges l’exécuteront. Thong Hœung Ong, né au Cambodge en 1945 dans une famille paysanne, arrive à Paris en 1965, pour suivre des études d’économie politique. À partir de 1974, il se met au service, en France, de la mission du Gouvernement royal d’union nationale du Cambodge, dont sont membres les Khmers rouges qui prendront le pouvoir en avril 1975. Rentré dans son pays en juillet 1976, il connaît les « camps de rééducation », dans lesquels il retrouve sa femme Bounnie Hœung Ong et ses proches, tous squelettiques, « étranges, énigmatiques, déroutants ». Pendant cette période, les deux tiers des membres de sa famille trouveront la mort. En présence de Séra, artiste plasticien, Bounnie Hœung Ong et Thong Hœung Ong, rescapés. En conversation avec Philippe Mesnard, professeur en littérature comparée à l’université Clermont Auvergne.

à 17h30 (Projection – rencontre : Autour du film « L’Image manquante » de Rithy Panh) Cambodge, France, documentaire, 95 min, Catherine Dussart Production (CDP), Bophana Productions, 2013. Rithy Panh fait revivre son enfance et sa famille détruites par les Khmers rouges. Parce que les archives manquent, le cinéaste doit fabriquer les images de ce crime pour empêcher l’oubli. « Ce que je vous donne aujourd’hui n’est pas une image, ou la quête d’une seule image, mais l’image d’une quête : celle que permet le cinéma. » — Rithy Panh Présenté par Soko Phay, historienne et théoricienne de l’art, université Paris 8, cofondatrice du Centre international de recherche et d’enseignement sur les meurtres de masse (CIREMM).

RÉSERVER

Pour la première fois, le Mémorial de la Shoah consacre une journée à ce crime majeur du XXe siècle.

Le dimanche 12 octobre 2025

de 14h00 à 19h00

payant

Tarif unique pour la journée : de 3€ à 5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-12T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-12T14:00:00+02:00_2025-10-12T19:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial