Conférence Temple de l’Eglise Protestante Unie de France Châteauroux

Conférence Temple de l’Eglise Protestante Unie de France Châteauroux samedi 20 septembre 2025.

Conférence Samedi 20 septembre, 18h00 Temple de l’Eglise Protestante Unie de France Indre

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Conférence sur quatre pasteurs protestants et résistants de la Seconde Guerre mondiale, dont Dietrich Bonhoeffer dont on a commémoré le 9 avril le 80e anniversaire de son exécution par les nazis.

Temple de l’Eglise Protestante Unie de France 19bis Rue Thabaud-Boislareine 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 06 52 60 04 57 https://epu-indreetcreuse.fr/ https://www.facebook.com/EPUIndreetCreuse Temple construit à partir de 1877 suivant des plans de l’architecte départemental Alfred Dauvergne. Dans les années 60, l’armée américaine offrira à la communauté réformée de l’Indre les actuels bancs du Temple. Ce Temple assez classique dans sa construction, est le lieu de culte des protestants luthéro-réformés d’Indre et Creuse. Parking Lafayette à moins de 100m.

Conférence sur quatre pasteurs protestants et résistants de la Seconde Guerre mondiale, dont Dietrich Bonhoeffer dont on a commémoré le 9 avril le 80e anniversaire de son exécution par les nazis.

Luc Serrano