Conférence Temple de l’Église Réformée Dreux

Conférence Temple de l’Église Réformée Dreux samedi 20 septembre 2025.

Conférence Samedi 20 septembre, 16h00 Temple de l’Église Réformée Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

« Architecture comparée entre une Eglise catholique et un Temple protestant« .

Le Patrimoine architectural est « L’ Art de construire, de disposer ou d’orner des édifices » selon l’Académie française.

Conférence de 20 mn + questions

Temple de l’Église Réformée 11 rue Mérigot 28100 Dreux Dreux 28100 Rieuville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Temple construit en 1928 par Charles Waddington sur proposition du Pasteur Samuel Brunet. Le vitrail réalisé par Charles Lorin, peintre-verrier né à Chartres représente les symboles de la croix huguenote.

Les différents éléments du symbole ont un sens politique et spirituel et permettaient d’affirmer en même temps la loyauté à l’égard du roi et de l’État, ainsi qu’une vraie foi évangélique.

Charles Waddington, protestant, marié avec Bertha Harjes sont l’un et l’autre issus de milieux financiers et industriels. parking

Eglise Protestante unie de Dreux-Marsauceux,