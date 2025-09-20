Conférence Temple de l’Église Réformée Dreux

Conférence Temple de l’Église Réformée Dreux samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

« Architecture comparée entre une Eglise catholique et un Temple protestant« .
Le Patrimoine architectural est « L’ Art de construire, de disposer ou d’orner des édifices » selon l’Académie française.
Conférence de 20 mn + questions

Temple de l’Église Réformée 11 rue Mérigot 28100 Dreux Dreux 28100 Rieuville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Temple construit en 1928 par Charles Waddington sur proposition du Pasteur Samuel Brunet. Le vitrail réalisé par Charles Lorin, peintre-verrier né à Chartres représente les symboles de la croix huguenote.
Les différents éléments du symbole ont un sens politique et spirituel et permettaient d’affirmer en même temps la loyauté à l’égard du roi et de l’État, ainsi qu’une vraie foi évangélique.
Charles Waddington, protestant, marié avec Bertha Harjes sont l’un et l’autre issus de milieux financiers et industriels. parking
