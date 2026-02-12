Conférence Temples et dieux de l’Egypte ancienne Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot

Conférence Temples et dieux de l’Egypte ancienne

Micro-Folie 6 rue des pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

2026-02-14

2026-02-14

2026-02-14

Diffusion en direct de la conférence du Grand-Palais Temples et dieux de l’Egypte ancienne.

Croyances, rites et divinités… Remontez le fil du temps pour mieux comprendre le rôle du sacré dans l’Egypte ancienne.

Un verre de l’amitié sera offert après la conférence.

Sur réservation.

Durée 2h

Micro-Folie 6 rue des pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 65 91 56 microfolie@ville-ste-livrade47.fr

English : Conférence Temples et dieux de l’Egypte ancienne

Live broadcast of the Grand-Palais conference: Temples and gods of ancient Egypt.

Beliefs, rites and divinities… Step back in time to better understand the role of the sacred in ancient Egypt.

A glass of friendship will be offered after the talk.

Reservations required.

Duration: 2 hours

