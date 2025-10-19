Conférence Temps fort électro Conservatoire d’André Messager Montluçon

Le Conservatoire propose une conférence « Temps fort électro », présentée par Jean-Pierre Michy.

Conservatoire d’André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49

English :

The Conservatoire offers a lecture: « Temps fort électro », presented by Jean-Pierre Michy.

German :

Das Konservatorium bietet eine Konferenz an: « Temps fort électro », präsentiert von Jean-Pierre Michy.

Italiano :

Il Conservatorio propone la conferenza « Temps fort électro », presentata da Jean-Pierre Michy.

Espanol :

El Conservatorio ofrece una conferencia titulada « Temps fort électro », presentada por Jean-Pierre Michy.

