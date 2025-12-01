Conférence terre d’alpinisme CAUTERETS Cauterets
CAUTERETS Bâtiment du cinéma Cauterets Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-28 17:30:00
fin : 2025-12-28 18:30:00
2025-12-28
Venue de Lara Amoros, guide de haute montagne pour une conférence autour de l’alpinisme féminin
Conférence & échanges
Participation libre et gratuite .
CAUTERETS Bâtiment du cinéma Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50
English :
High mountain guide Lara Amoros to give a talk on women’s mountaineering
