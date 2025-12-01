Conférence terre d’alpinisme CAUTERETS Cauterets

Conférence terre d’alpinisme

CAUTERETS Bâtiment du cinéma Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 17:30:00

fin : 2025-12-28 18:30:00

Date(s) :

2025-12-28

Venue de Lara Amoros, guide de haute montagne pour une conférence autour de l’alpinisme féminin

Conférence & échanges

Participation libre et gratuite .

CAUTERETS Bâtiment du cinéma Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

High mountain guide Lara Amoros to give a talk on women’s mountaineering

L’événement Conférence terre d’alpinisme Cauterets a été mis à jour le 2025-12-17 par OT de Cauterets|CDT65