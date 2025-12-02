Conférence Terre et Ciel collège les bréguières Cagnes-sur-Mer
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-02T13:30:00 – 2025-12-02T15:30:00
Fin : 2025-12-02T13:30:00 – 2025-12-02T15:30:00
La conférence « Terre & Ciel » est destinée à une trentaine de vos élèves et est entièrement prise en charge par notre association Aérométiers. Elle vise à faire découvrir les métiers du secteur aérien ainsi que de l’industrie aéronautique et spatiale, durant 2 heures. Cette conférence interactive permet aux jeunes de réfléchir à leur orientation professionnelle.
Pour garantir le bon déroulement de la conférence, certaines conditions doivent être respectées :
- 1. 15 élèves minimum – 30 élèves maximum
- 2. Un format de 2 heures
- 3. Une salle dédiée
- 4. La présence d’un membre de l’équipe éducative
- 5. Un tableau, un PC équipé d’un rétroprojecteur et d’enceintes pour visionner un PowerPoint et des vidéos.
collège les bréguières 1 avenue saint-exupéry 06800 Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conférence Terre et Ciel
Aérométiers