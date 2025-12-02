Conférence Terre et Ciel collège les bréguières Cagnes-sur-Mer

Conférence Terre et Ciel Mardi 2 décembre, 13h30 collège les bréguières Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-02T13:30:00 – 2025-12-02T15:30:00

Fin : 2025-12-02T13:30:00 – 2025-12-02T15:30:00

La conférence « Terre & Ciel » est destinée à une trentaine de vos élèves et est entièrement prise en charge par notre association Aérométiers. Elle vise à faire découvrir les métiers du secteur aérien ainsi que de l’industrie aéronautique et spatiale, durant 2 heures. Cette conférence interactive permet aux jeunes de réfléchir à leur orientation professionnelle.

Pour garantir le bon déroulement de la conférence, certaines conditions doivent être respectées :

1. 15 élèves minimum – 30 élèves maximum

2. Un format de 2 heures

3. Une salle dédiée

4. La présence d’un membre de l’équipe éducative

5. Un tableau, un PC équipé d’un rétroprojecteur et d’enceintes pour visionner un PowerPoint et des vidéos.

collège les bréguières 1 avenue saint-exupéry 06800 Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Aérométiers