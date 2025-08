Conférence « Terre tranquille – Rencontre avec Natsuki Ikezawa » Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Terre tranquille est l’histoire, sur trois générations, d’une famille de samouraïs qui, au début de l’ère Meiji (1868-1912), doit immigrer à Hokkaidô pour défricher ces « terres sauvages » sur lesquelles le Japon a lancé un programme de « développement ». S’inspirant de son histoire familiale, Ikezawa raconte la prospérité puis la chute des frères Munakata qui créent une exploitation agricole exemplaire en collaborant avec les Aïnous. À la différence de beaucoup d’autres migrants, ils respectent les sagesses de ce peuple autochtone, s’attirant la jalousie de certains colons et les convoitises d’investisseurs…

Philippe Forest, également romancier et essayiste, professeur à l’Université de Nantes, qui a publié de nombreux ouvrages en lien avec le Japon, participera au dialogue.

Intervenants :

Natsuki Ikezawa, né en 1945. Romancier, essayiste, poète et traducteur (anglais, grec). En 1987, reçoit le prix Akutagawa, prix littéraire le plus prestigieux au Japon, pour son premier roman La Vie immobile (éditions Picquier-poche). Un grand nombre de ses romans ont reçu d’importants prix littéraires, Tanizaki, Mainichi etc. Beaucoup de ses textes (nouvelles, romans, essais) sont traduits en français. Il a été nommé Officier des Arts et Lettres en mai 2021.

Philippe Forest, né en 1962. Romancier et essayiste. Il est également professeur à l’Université de Nantes et collaborateur du magazine Art Press. Plusieurs fois primée en France et à l’étranger, son œuvre est traduite dans une quinzaine de pays. Après un séjour en 1999 à la Villa Kujoyama, il a consacré plusieurs livres au Japon : un roman, Sarinagara (Gallimard, Prix Décembre 2004), des essais (sur Oé Kenzaburô ou sur Araki) et de nombreux articles consacrés à l’art et à littérature du Japon (repris en plusieurs volumes aux éditions Cécile Defaut) . Six de ses livres ont été traduits au Japon.

Lieu : Petite salle (rez-de-chaussée)

En japonais avec traduction consécutive en français

Durée : 1h30

Entrée libre sur réservation à partir du 10 septembre

À l’occasion de la sortie en France de son roman « Terre tranquille » (éditions Atelier Akatombo, traduit du japonais par Corinne Quentin), nous organisons une rencontre avec l’écrivain Natsuki Ikezawa.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit

Réservation en ligne à partir du 10 septembre

Public enfants, jeunes et adultes.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 https://mcjp.fr/frParis

