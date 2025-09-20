Conférence : Terres à construire Espace Van Gogh – médiathèque et Archives communales Arles

Conférence : Terres à construire Espace Van Gogh – médiathèque et Archives communales Arles samedi 20 septembre 2025.

Conférence : Terres à construire Samedi 20 septembre, 18h00 Espace Van Gogh – médiathèque et Archives communales Bouches-du-Rhône

Durée 1h, gratuit sans réservation, 60 places disponibles, 3eme étage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

L’ateliers Mare, cabinet d’architectes marseillais spécialisé dans les savoirs faires constructifs méditérannéens, vient nous parler de d’un patrimoine architectural batit en terre, dans la plaine de la Crau ; l’histoire de de patrimoine et l’intérêt actuel de telles constructions.

Espace Van Gogh – médiathèque et Archives communales Place Félix Rey, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493874 http://www.ville-arles.fr/culture-tourisme/archives-communales Le vaste quadrilatère de l’hôtel-Dieu est construit au XVIe et au XVIIe siècles.

En 1986, les derniers services médicaux quitteront le site qui sera alors transformé en espace culturel.

L’ateliers Mare, cabinet d’architectes marseillais spécialisé dans les savoirs faires constructifs méditérannéens, vient nous parler de d’un patrimoine architectural batit en terre, dans la plaine de…

@katiajacquet