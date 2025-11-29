Conférence théâtrale Et si l’argent disparaissait ? PALAIS BEAUMONT Pau

Conférence théâtrale Et si l’argent disparaissait ?

PALAIS BEAUMONT Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Notre monde tourne autour de l’argent. Et si, pour mieux le comprendre, on imaginait qu’il n’existait plus ? Avec humour et audace, Sébastien Augé démonte les rouages de notre société, brise les tabous et bouleverse nos certitudes. Il nous invite à prendre du recul, à rêver d’un autre paradigme et à explorer un champ des possibles insoupçonné.

À mi-chemin entre la conférence gesticulée, le théâtre et le stand-up, il nous plonge dans un procès hors normes celui de l’argent lui-même. Une expérience à la fois drôle, percutante et stimulante, qui pourrait bien changer votre regard sur le monde. .

PALAIS BEAUMONT Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

