Conférence théâtralisée accompagner son enfant vers l’autonomie Rue du patronage Loireauxence

Conférence théâtralisée accompagner son enfant vers l’autonomie

Rue du patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence Loire-Atlantique

2025-10-14 20:00:00

2025-10-14

2025-10-14

Le service parentalité, Vanessa ROBIN (psychologue) et LINA (comédiens professionnels) vous proposent une soirée thématique autour de l’accompagnement de l’enfant vers l’autonomie. Entrée libre et GRATUITE. .

+33 2 40 98 33 03 parentalite@loireauxence.fr

