Conférence théâtralisée Aidants salariés et entreprises Le Coudray

Aidants salariés et entreprises Trouvons des solutions ensemble . Conférence théâtralisée organisée par la Fédération Familles Rurales, consacrée aux aidants salariés et aux enjeux en entreprise.

Aujourd’hui, de nombreux actifs concilient leur activité professionnelle avec l’accompagnement d’un proche en situation de handicap, de maladie, d’addiction ou de perte d’autonomie liée à l’âge. Une réalité souvent invisible, mais qui concerne un nombre croissant de salariés et impacte également les organisations. La soirée prendra la forme d’un débat théâtral interactif, animé par la compagnie Un rôle à jouer . À travers des scènes, les spectateurs seront invités à réfléchir, réagir et participer à la recherche de solutions concrètes. Cette rencontre s’adresse aux dirigeants, responsables des ressources humaines, managers, chefs de service, chefs d’entreprise, salariés et partenaires du territoire. L’objectif ouvrir le dialogue et encourager les initiatives … .

Rue de la Vieille Église Le Coudray 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 45 26 01 30 fd.eureetloir@famillesrurales.org

English :

Employee carers and companies? Finding solutions together . Dramatized conference organized by the Fédération Familles Rurales, devoted to employee caregivers and the challenges facing companies.

