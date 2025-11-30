Conférence théâtralisée Arts et Psychanalyse Deuil et Mélancolie Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Conférence théâtralisée Arts et Psychanalyse Deuil et Mélancolie

Dimanche 30 novembre 2025. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.95 – 12.95 – 16.5 EUR

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Ce cycle de conférences théâtralisées comporte des extraits de films cinéma suivis du décryptage de la psychiatre et psychanalyste Dr Catherina KISS, d’interventions du comédien David SIMON et d’autres surprises.

Un verre de sangria est offert avant la conférence et un échange avec le public est prévu à la fin de chaque représentation. .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 91 70 68 gpiovanacci@gmail.com

English :

This series of theatrical lectures features excerpts from cinema films, followed by an analysis by psychiatrist and psychoanalyst Dr. Catherina KISS, contributions by actor David SIMON and other surprises.

German :

Diese theatralische Vortragsreihe umfasst Auszüge aus Kinofilmen, gefolgt von einer Entschlüsselung durch die Psychiaterin und Psychoanalytikerin Dr. Catherina KISS, Beiträgen des Schauspielers David SIMON und anderen Überraschungen.

Italiano :

Questa serie di conferenze drammatizzate presenta estratti del film seguiti da una decifrazione del film da parte della psichiatra e psicoanalista Dott.ssa Caterina KISS, da contributi dell’attore David SIMON e da altre sorprese.

Espanol :

Este ciclo de conferencias dramatizadas presenta extractos de la película seguidos de un desciframiento de la misma a cargo de la psiquiatra y psicoanalista Dra. Catherina KISS, aportaciones del actor David SIMON y otras sorpresas.

