Conférence théâtralisée arts et psychanalyse les chemins sinueux du désir Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Conférence théâtralisée arts et psychanalyse les chemins sinueux du désir

Dimanche 22 février 2026. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.95 – 12.95 – 15 EUR

Dans le cadre du cycle Arts et Psychanalyse, le Dr Catherina Kiss propose une conférence intitulée Les chemins sinueux du désir , véritable traversée psychanalytique et artistique du spectre de la sexualité.

Partant du constat que nos désirs sont multiples et que leurs chemins sont rarement linéaires, cette rencontre explore les détours, les tensions, les interdits et les élans qui façonnent l’intimité humaine. En s’appuyant notamment sur la pensée de Sigmund Freud — pour qui l’homosexualité ne constitue ni une faute ni une maladie, mais une variation de la fonction sexuelle — la conférence interroge les normes sociales, les constructions culturelles et les conflits intérieurs liés au désir.

La réflexion s’incarne à travers des extraits de textes et de films qui ont marqué l’histoire du regard porté sur l’amour et la différence. Parmi eux, des séquences du film Brokeback Mountain illustrent avec une intensité poignante la complexité du désir empêché, la violence du refoulement et la difficulté d’exister hors des cadres imposés. Le cinéma devient ainsi un miroir de l’inconscient collectif, révélant les tensions entre passion, identité et reconnaissance sociale.

La parole analytique dialogue avec le théâtre grâce à la présence des comédiens Rodolphe Cappelletti et David Simon, qui donnent chair aux textes et aux émotions. Cette mise en scène crée un espace sensible où pensée et incarnation se répondent, permettant au public d’approcher le désir non comme une abstraction théorique, mais comme une expérience humaine profonde, parfois fragile, souvent courageuse.

Entre psychanalyse, art et réflexion sociétale, cette conférence invite à comprendre le désir dans sa pluralité, sa dignité et sa dimension universelle. .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 91 70 68 contact@letetard.com

English :

As part of the Arts and Psychoanalysis cycle, Dr. Catherina KISS, a psychiatrist and psychoanalyst based in Marseille, offers a lecture entitled Les chemins sinueux du désir ( The winding paths of desire ). Inspired by Freud’s thought, she will…

