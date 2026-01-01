Conférence théâtralisée Camus, la chute Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Conférence théâtralisée Camus, la chute

Dimanche 25 janvier 2026 de 17h à 19h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.95 – 12.95 – 15 EUR

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 19:00:00

2026-01-25

Un voyage psychanalytique et théâtralisé autour de la question posée par le roman de Camus Que feriez-vous face à une femme voulant se jeter d’un pont devant vous ?

Catherina Kiss est psychiatre et psychanalyste à Marseille. Lors de ses conférences elle évoque, à travers des extraits de textes et de films, les rapports profonds et essentiels qu’entretiennent l’art et la psychanalyse.





Ses références sont multiples et nombreuses Hitchcock, Lars von Trier, Chaplin, Alfonso Cuarón etc…





Son parcours particulier et enrichi depuis sa Roumanie natale en passant par l’Allemagne, lui a fait connaître de multiples pays d’Europe ainsi que leurs différents rapports à la psychiatrie et à la psychanalyse. .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 91 70 68

English :

A psychoanalytical and theatrical journey around the question posed by Camus?s novel: What would you do if a woman wanted to throw herself off a bridge in front of you?

