CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE DE LAURA LALANDE MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez 5 juillet 2025 18:00

Haute-Garonne

CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE DE LAURA LALANDE MOULIN DES ARTS 5 Rue de la Tignerie Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05 19:30:00

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05 19:30:00

Date(s) :

2025-07-05

« Moi aussi, je viens de loin » Confessions d’une accro du chemin.

Présentation et dédicace du livre de Laura Lalande « 3000kms des chemins de terre aux des sentiers de l’âme ».

Tout public dès 14 ans.

Participation libre. .

MOULIN DES ARTS 5 Rue de la Tignerie

Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie tourisme@st-beat-lez.fr

English :

« Me too, I’ve come a long way » Confessions of a road addict.

German :

« Auch ich komme von weit her » Bekenntnisse einer Pfadfinderin.

Italiano :

« Anch’io, ho fatto molta strada » Confessioni di un road addicted.

Espanol :

« Yo también, he recorrido un largo camino » Confesiones de un adicto a la carretera.

