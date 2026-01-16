Conférence théatralisée L’écoanxiété Le Mix Mourenx

Conférence théatralisée L’écoanxiété

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Par Lacq Odyssée et la Cie Les Pieds dans l’eau.

L’écoanxiété est de plus en plus prégnante dans les esprits, notamment chez les jeunes. Elle peut parfois passer inaperçue, venez échanger avec Mathias Przygoda, sociologue, apprenez à la reconnaître et à décrypter ses indices dans des entretiens théâtralisés. .

