Conférence théâtralisée, Sous les mots, la vie un voyage en relation avec la Communication Non Violente Foyer de la Cassotte Besançon

La Communication Non Violente, l’art de remettre de la vie dans nos relations, reconnaître que, derrière chaque mot, chaque tension, chaque silence, se cache une énergie précieuse celle de nos besoins. Souvent, nous confondons besoins et stratégies nous nous accrochons à une seule façon d’obtenir ce que nous voulons… et nous oublions toute la créativité du champ des possibles.

La CNV, selon le processus de Marshall Rosenberg nous invite à goûter à autre chose à écouter ce qui se passe en nous avant de juger l’autre, à transformer nos réactions — colère, reproches, culpabilité — en points d’entrée vers plus de clarté,

et à faire de nos micro-drames du quotidien un terrain de jeu pour la liberté de choix, l’authenticité et la coopération.

Muriel Gorius, formatrice certifiée du CNVC

Avec sa sensibilité de comédienne, elle utilise le corps et le jeu pour transmettre la CNV comme une rencontre de tendresse avec soi et avec les autres.

Son approche s’inspire de différentes cultures et traditions, et donne toute leur place aux trois centres d’intelligence — mental, émotionnel et corporel.

Cette intégration soutient à la fois un apaisement personnel profond et la vision portée par Marshall Rosenberg une NonViolence vécue dans la conscience de notre interdépendance. .

