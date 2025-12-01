Conférence théâtralisée: Une leçon à la Salpêtrière Maison natale de Louis Pasteur Dole

Conférence théâtralisée: Une leçon à la Salpêtrière

Maison natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur Dole Jura

Début : 2025-12-27 17:00:00

Une leçon à la Salpêtrière est une pièce de Grand-Guignol proposée en 1908 par André de Lorde le Prince de la Peur et par Alfred Binet le Prince de la Psychologie

Professeur émérite à l’Université de Bourgogne-Europe, Daniel Raichvarg, accompagné de Sonia Leveau, revient sur cette pièce inspirée des travaux de Jean-Martin Charcot et du célèbre tableau éponyme le représentant une expérience live , tour à tour déroutante, fascinante et…inquiétante .

