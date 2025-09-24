Conférence Théodore Géricault Salle Jean Villar Romans-sur-Isère

Conférence Théodore Géricault Salle Jean Villar Romans-sur-Isère mercredi 24 septembre 2025.

Conférence Théodore Géricault

Salle Jean Villar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 18:00:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Un moment passionnant pour (re)découvrir l’univers d’un peintre majeur du romantisme une conférence, animée par Bruno Chenique, spécialiste de Géricault, autour du peintre et de son chef-d’œuvre Le Radeau de la Méduse !

.

Salle Jean Villar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 89 contact@amis-musee-chaussures.com

English :

A fascinating opportunity to (re)discover the world of a major painter of Romanticism: a lecture by Géricault specialist Bruno Chenique on the painter and his masterpiece Le Radeau de la Méduse!

German :

Ein spannender Moment, um die Welt eines der wichtigsten Maler der Romantik (wieder) zu entdecken: Eine Konferenz, moderiert vom Géricault-Spezialisten Bruno Chenique, über den Maler und sein Meisterwerk Le Radeau de la Méduse (Das Floß der Medusa)!

Italiano :

Un’occasione affascinante per (ri)scoprire il mondo di un importante pittore del periodo romantico: una conferenza dello specialista di Géricault Bruno Chenique sul pittore e sul suo capolavoro La zattera della Medusa!

Espanol :

Una ocasión apasionante para (re)descubrir el universo de un gran pintor del Romanticismo: una conferencia de Bruno Chenique, especialista en Géricault, sobre el pintor y su obra maestra La balsa de la Medusa

L’événement Conférence Théodore Géricault Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-16 par Valence Romans Tourisme