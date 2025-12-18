Conférence Théophile Denis humaniste et poète picard Saint-Valery-sur-Somme

Conférence Théophile Denis humaniste et poète picard

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme

2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Une conférence de Jean-Luc Vigneux, proposée par la Société d’Archéologie et d’Histoire de Saint-Valery-sur-Somme.

Né en 1829, le Douaisien Théophile Denis (1829-1908) a mené sa vie active dans les sphères parisiennes où il fut proche de Gambetta, et entre autres, rédacteur au service de presse du Ministère de l’Intérieur. Il consa-crera sa carrière professionnelle aux sourds-muets en promouvant la méthode d’éducation de la parole par la lecture sur les lèvres. Il est connu pour avoir créé le Musée universel des sourds-muets à Paris.

C’est principalement Théophile Denis, le poète picard qui a choisi de se retirer à La Mollière (où il décèdera en 1908), qui retient notre attention. Il nous a laissé de nombreux poèmes dont les 6 fascicules ont été édités à Cayeux-sur-mer à partir de 1904. Liés à son enfance et réunis sous le titre Petits tableaux rustiques en patois d’un coin de Flandre française ses textes sont composés en langue picarde douaisienne. Par ailleurs, sensible à la vie en baie de Somme, il écrit également quelques vers français dédiés aux activités traditionnelles des hommes et des femmes d’ici.

La villa de famille des Deux nids qu’il a fait construire entre 1886 et 1889 restera dans la famille de leur fille unique, et le commandant Jehan Pinart, arrière-petit-fils de Théophile Denis, valorisera et saura transmettre les archives de son aïeul.

Jean-Luc Vigneux exposera le parcours de Théophile Denis au fil de sa conférence, illustrée de documents et agrémentée de lectures des textes de l’auteur.

English :

A talk by Jean-Luc Vigneux, organized by the Société d’Archéologie et d’Histoire de Saint-Valery-sur-Somme.

Born in 1829, Douais-born Théophile Denis (1829-1908) spent his working life in Paris, where he was close to Gambetta and, among other things, editor of the press service of the Ministry of the Interior. He devoted his professional career to the deaf and dumb, promoting the lip-reading method of speech education. He is best known for having created the Musée Universel des Sourds-Muets in Paris.

Théophile Denis, the Picard poet who chose to retire to La Mollière (where he died in 1908), is the main focus of our attention. He left us numerous poems, the 6 fascicules of which were published in Cayeux-sur-mer from 1904 onwards. Linked to his childhood and collected under the title Petits tableaux rustiques en patois d’un coin de Flandre française , his texts are composed in the Douais Picardy language. In addition, sensitive to life in the Baie de Somme, he also wrote a few French verses dedicated to the traditional activities of local men and women.

The Deux nids family villa he had built between 1886 and 1889 will remain in the family of their only daughter, and Major Jehan Pinart, great-grandson of Théophile Denis, will value and pass on his grandfather?s archives.

Jean-Luc Vigneux will talk about Théophile Denis?s career, illustrated with documents and accompanied by readings of the author?s texts.

