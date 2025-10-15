Conférence Théophile-Jean Delaye Salle Charles Michel Romans-sur-Isère

Conférence Théophile-Jean Delaye

Salle Charles Michel Place Marcel Armand Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-15 18:00:00
Venez découvrir ou redécouvrir Théophile-Jean Delaye lors d’une conférence passionnante animée par Pascal Thevenet !
Salle Charles Michel Place Marcel Armand Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 89  contact@amis-musee-chaussures.com

English :

Come and discover or rediscover Théophile-Jean Delaye at a fascinating conference hosted by Pascal Thevenet!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie Théophile-Jean Delaye bei einer spannenden Konferenz, die von Pascal Thevenet geleitet wird!

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire Théophile-Jean Delaye in un’affascinante conferenza condotta da Pascal Thevenet!

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir a Théophile-Jean Delaye en una conferencia apasionante organizada por Pascal Thevenet

