Conférence Théophile-Jean Delaye Salle Charles Michel Romans-sur-Isère

Salle Charles Michel Place Marcel Armand Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-15 18:00:00
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Venez découvrir ou redécouvrir Théophile-Jean Delaye lors d’une conférence passionnante animée par Pascal Thevenet !
Salle Charles Michel Place Marcel Armand Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 89 contact@amis-musee-chaussures.com
English :
Come and discover or rediscover Théophile-Jean Delaye at a fascinating conference hosted by Pascal Thevenet!
German :
Entdecken oder wiederentdecken Sie Théophile-Jean Delaye bei einer spannenden Konferenz, die von Pascal Thevenet geleitet wird!
Italiano :
Venite a scoprire o riscoprire Théophile-Jean Delaye in un’affascinante conferenza condotta da Pascal Thevenet!
Espanol :
Venga a descubrir o redescubrir a Théophile-Jean Delaye en una conferencia apasionante organizada por Pascal Thevenet
