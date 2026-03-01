Conférence Thermalisme et villégiature en Bourgogne-Franche-Comté Centre des Archives historiques de la Nièvre Nevers
Conférence Thermalisme et villégiature en Bourgogne-Franche-Comté Centre des Archives historiques de la Nièvre Nevers mardi 31 mars 2026.
Conférence Thermalisme et villégiature en Bourgogne-Franche-Comté
Centre des Archives historiques de la Nièvre 1 Rue Charles-Roy Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 17:30:00
fin : 2026-03-31 19:30:00
Date(s) :
2026-03-31
Conférence Thermalisme et villégiature en Bourgogne-Franche-Comté mardi 31 mars à 17h30 .
Rendez vous aux Archives départementales de la Nièvre (1 rue Charles Roy à Nevers) qui accueilleront Fabien Dufoulon, chargé de recherche du Service Inventaire et Patrimoine de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Cette conférence sera consacrée à l’ouvrage qu’il a réalisé et intitulé Thermalisme et villégiature en Bourgogne-Franche-Comté
Dans ce cadre, une exposition sur cette thématique sera visible dans le hall des Archives départementales de la Nièvre à partir de 13h30.
Entrée libre et gratuite. .
Centre des Archives historiques de la Nièvre 1 Rue Charles-Roy Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 60 30 archives@nievre.fr
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English : Conférence Thermalisme et villégiature en Bourgogne-Franche-Comté
L’événement Conférence Thermalisme et villégiature en Bourgogne-Franche-Comté Nevers a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Nevers
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