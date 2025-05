Conférence Thierry Escaich – Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz, 28 mai 2025 17:00, Metz.

Moselle

Le sacré dans l’oeuvre de Thierry Escaich et le rapport à l’improvisation.

Par Thierry Escaich, Organiste de Notre-Dame de Paris

Dans le cadre des Printemps des Maîtrises.Tout public

English :

The sacred in Thierry Escaich’s work and the relationship to improvisation.

By Thierry Escaich, Organist of Notre-Dame de Paris

As part of the Printemps des Maîtrises series.

German :

Das Heilige im Werk von Thierry Escaich und die Beziehung zur Improvisation.

Von Thierry Escaich, Organist an Notre-Dame de Paris

Im Rahmen der Printemps des Maîtrises (Frühling der Meisterklassen).

Italiano :

Il sacro nell’opera di Thierry Escaich e il rapporto con l’improvvisazione.

Di Thierry Escaich, Organista di Notre-Dame de Paris

Nell’ambito della serie Printemps des Maîtrises.

Espanol :

Lo sagrado en la obra de Thierry Escaich y su relación con la improvisación.

Por Thierry Escaich, organista de Notre-Dame de París

En el marco del ciclo Printemps des Maîtrises.

