Conférence Thierry Legault : les aventures d’un Astrophotographe IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Ivry-sur-Seine

Conférence Thierry Legault : les aventures d'un Astrophotographe

Mardi 18 novembre, 17h30

Partez à la découverte du ciel aux côtés de Thierry Legault, astrophotographe et astronome de renommée mondiale :

Plongez dans ses plus belles images du cosmos

Découvrez les coulisses de ses expéditions à travers le monde

Laissez-vous inspirer par sa passion et sa vision de l’univers

Mardi 18 novembre 2025 — 17h30

Campus IPSA Paris-Ivry

Inscription : [communication@ipsa.fr](mailto:communication@ipsa.fr)

À propos de l’IPSA

Début : 2025-11-18T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-18T19:00:00.000+01:00

https://www.ipsa.fr

IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace 63 boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne