Conférence/ Tissus Provençaux Salle Béthanie Tarascon samedi 18 octobre 2025.

Samedi 18 octobre 2025 de 14h30 à 15h30. Salle Béthanie 2 rue Fléchier Tarascon Bouches-du-Rhône

Les impressions provençales sur tissu, une tradition à Tarascon !

Tous les anciens Tarasconnais ont connu les tissus provençaux Charles Deméry à Tarascon ! Monsieur Claude Plan est entré dans la manufacture en 1958 comme apprenti, à cette époque ils étaient 20 imprimeurs et de nombreuses couturières oeuvraient à leur domicile ! .

Salle Béthanie 2 rue Fléchier Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisduvieuxtarascon@gmail.com

English :

Provencal prints on fabric, a Tarascon tradition!

German :

Provenzalische Stoffdrucke, eine Tradition in Tarascon!

Italiano :

Stampe provenzali su tessuto, una tradizione a Tarascon!

Espanol :

Estampados provenzales en tela, ¡una tradición en Tarascón!

L’événement Conférence/ Tissus Provençaux Tarascon a été mis à jour le 2025-10-10 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)