Conférence/ Tissus Provençaux Salle Béthanie Tarascon
Conférence/ Tissus Provençaux Salle Béthanie Tarascon samedi 18 octobre 2025.
Conférence/ Tissus Provençaux
Samedi 18 octobre 2025 de 14h30 à 15h30. Salle Béthanie 2 rue Fléchier Tarascon Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-18 15:30:00
2025-10-18
Les impressions provençales sur tissu, une tradition à Tarascon !
Tous les anciens Tarasconnais ont connu les tissus provençaux Charles Deméry à Tarascon ! Monsieur Claude Plan est entré dans la manufacture en 1958 comme apprenti, à cette époque ils étaient 20 imprimeurs et de nombreuses couturières oeuvraient à leur domicile ! .
Salle Béthanie 2 rue Fléchier Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
English :
Provencal prints on fabric, a Tarascon tradition!
German :
Provenzalische Stoffdrucke, eine Tradition in Tarascon!
Italiano :
Stampe provenzali su tessuto, una tradizione a Tarascon!
Espanol :
Estampados provenzales en tela, ¡una tradición en Tarascón!
L’événement Conférence/ Tissus Provençaux Tarascon a été mis à jour le 2025-10-10 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)