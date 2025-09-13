Conférence Tombés pour notre liberté les crashs d’avions en Meuse pendant la 2nd Guerre Mondiale Salle des fêtes Bar-le-Duc
Conférence Tombés pour notre liberté les crashs d’avions en Meuse pendant la 2nd Guerre Mondiale Salle des fêtes Bar-le-Duc jeudi 12 février 2026.
Conférence Tombés pour notre liberté les crashs d’avions en Meuse pendant la 2nd Guerre Mondiale
Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-12 18:15:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Conférence « Tombés pour notre liberté les crashs d’avions en Meuse pendant la Seconde Guerre Mondiale ». Par Mickaël MATHIEU.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 stelettresbld@orange.fr
English :
Lecture « Fallen for our freedom: plane crashes in the Meuse during the Second World War ». By Mickaël MATHIEU.
Free admission.
German :
Vortrag « Tombés pour notre liberté: les crashs d’avions en Meuse pendant la Seconde Guerre mondiale » (Für unsere Freiheit gefallen: Flugzeugabstürze im Departement Meuse während des Zweiten Weltkriegs). Von Mickaël MATHIEU.
Freier Eintritt.
Italiano :
Conferenza « Caduti per la nostra libertà: incidenti aerei nella Mosa durante la Seconda guerra mondiale ». Di Mickaël MATHIEU.
Ingresso libero.
Espanol :
Conferencia « Caídos por nuestra libertad: accidentes aéreos en el Mosa durante la Segunda Guerra Mundial ». A cargo de Mickaël MATHIEU.
Entrada gratuita.
L’événement Conférence Tombés pour notre liberté les crashs d’avions en Meuse pendant la 2nd Guerre Mondiale Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-13 par OT SUD MEUSE