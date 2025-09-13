Conférence Tombés pour notre liberté les crashs d’avions en Meuse pendant la 2nd Guerre Mondiale Salle des fêtes Bar-le-Duc

Conférence Tombés pour notre liberté les crashs d’avions en Meuse pendant la 2nd Guerre Mondiale

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Gratuit

Jeudi 2026-02-12 18:15:00

Conférence « Tombés pour notre liberté les crashs d’avions en Meuse pendant la Seconde Guerre Mondiale ». Par Mickaël MATHIEU.

Entrée gratuite.Tout public

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 stelettresbld@orange.fr

English :

Lecture « Fallen for our freedom: plane crashes in the Meuse during the Second World War ». By Mickaël MATHIEU.

Free admission.

German :

Vortrag « Tombés pour notre liberté: les crashs d’avions en Meuse pendant la Seconde Guerre mondiale » (Für unsere Freiheit gefallen: Flugzeugabstürze im Departement Meuse während des Zweiten Weltkriegs). Von Mickaël MATHIEU.

Freier Eintritt.

Italiano :

Conferenza « Caduti per la nostra libertà: incidenti aerei nella Mosa durante la Seconda guerra mondiale ». Di Mickaël MATHIEU.

Ingresso libero.

Espanol :

Conferencia « Caídos por nuestra libertad: accidentes aéreos en el Mosa durante la Segunda Guerra Mundial ». A cargo de Mickaël MATHIEU.

Entrada gratuita.

