Conférence Tombés pour notre liberté les crashs d'avions en Meuse pendant la 2nd Guerre Mondiale

Salle des fêtes Bar-le-Duc

jeudi 12 février 2026

Salle des fêtes
12 Rue Lapique
Bar-le-Duc
Meuse

Gratuit

Jeudi 12 février 2026, 18:15
fin : 2026-02-12

2026-02-12

Conférence « Tombés pour notre liberté les crashs d'avions en Meuse pendant la Seconde Guerre Mondiale ». Par Mickaël MATHIEU.

Entrée gratuite. Tout public

Entrée gratuite.Tout public
Salle des fêtes
12 Rue Lapique
Bar-le-Duc 55000
Meuse Grand Est
+33 6 47 37 66 73
stelettresbld@orange.fr

English :

Lecture « Fallen for our freedom: plane crashes in the Meuse during the Second World War ». By Mickaël MATHIEU.

Free admission.

German :

Vortrag « Tombés pour notre liberté: les crashs d’avions en Meuse pendant la Seconde Guerre mondiale » (Für unsere Freiheit gefallen: Flugzeugabstürze im Departement Meuse während des Zweiten Weltkriegs). Von Mickaël MATHIEU.

Freier Eintritt.

Italiano :

Conferenza « Caduti per la nostra libertà: incidenti aerei nella Mosa durante la Seconda guerra mondiale ». Di Mickaël MATHIEU.

Ingresso libero.

Espanol :

Conferencia « Caídos por nuestra libertad: accidentes aéreos en el Mosa durante la Segunda Guerra Mundial ». A cargo de Mickaël MATHIEU.

Entrada gratuita.

