Conférence toponymie Cazals

L’association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals organise une conférence sur la toponymie des noms de lieux de la Bouriane. Cette conférence sera animée par Françoise Auricoste, historienne locale.

salle des fêtes Cazals 46250 Lot Occitanie

English :

The association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals is organizing a conference on the toponymy of place names in the Bouriane region. The talk will be given by Françoise Auricoste, a local historian.

German :

Der Verein zur Bewahrung des Kulturerbes von Cazals organisiert eine Konferenz über die Toponymie der Ortsnamen in der Bouriane. Die Konferenz wird von der Lokalhistorikerin Françoise Auricoste geleitet.

Italiano :

L’associazione per la salvaguardia del patrimonio di Cazals organizza una conferenza sulla toponomastica della regione di Bouriane. La conferenza sarà tenuta da Françoise Auricoste, storica locale.

Espanol :

La asociación para la salvaguardia del patrimonio de Cazals organiza una conferencia sobre la toponimia de los topónimos de la región de Bouriane. La conferencia correrá a cargo de Françoise Auricoste, historiadora local.

