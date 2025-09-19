Conférence « Toulon-sur-Arroux, seigneurie de Cluny » Église romane de Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux

Conférence « Toulon-sur-Arroux, seigneurie de Cluny » Église romane de Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux vendredi 19 septembre 2025.

Conférence « Toulon-sur-Arroux, seigneurie de Cluny » Vendredi 19 septembre, 18h00 Église romane de Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à la conférence « Toulon-sur-Arroux, seigneurie de Cluny », donnée par Bruno Klotz et Henri Guillemot à l’église romane de Toulon-sur-Arroux.

Église romane de Toulon-sur-Arroux Place du Château, 71320 Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Église romane du XIIe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Les Amis du Dardon