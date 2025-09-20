Conférence « Tour et détours : à la découverte de quelques monuments méconnus de Toulon » Archives municipales de Toulon Toulon

Conférence « Tour et détours : à la découverte de quelques monuments méconnus de Toulon » Samedi 20 septembre, 15h30 Archives municipales de Toulon

Connaissez-vous la « Pile » du port ? Avez-vous déjà remarqué les nombreux altanas qui parsèment les toits du centre-ville ? Saviez-vous qu’il existe une « Tour carrée » au Mourillon ? L’intervention de Christian Ladret, membre de la Société des Amis du Vieux Toulon et de sa région et auteur de plusieurs articles sur ces sujets, vous permettra d’en savoir plus sur différents éléments architecturaux rarement évoqués, des plus petits comme les clés et les claveaux des anciennes portes aux plus grands comme la fontaine des allées Courbet.

La conférence sera suivie d’un temps d’échange et de convivialité.

Archives municipales de Toulon 3 impasse Calvi – 83100 Toulon

