Conférence – Rue Gabriel Jeanton Tournus, 14 juin 2025 20:30, Tournus.

Saône-et-Loire

Conférence Rue Gabriel Jeanton Abbatiale SAINT PHILIBERT Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 20:30:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Le nouveau Pape, Léon XIV, est issu de la tradition de saint Augustin, et il n’hésite pas à le citer pour éclairer l’Église d’aujourd’hui. C’est qu’il y a des trésors dans ces paroles, patiemment transmises au long des siècles, de ceux qui ont pensé et aimé l’Église avant nous. Il faut oser aller les lire, car elles sont souvent plus accessibles qu’on ne le croit.

Nous explorerons dans cette conférence la pensée d’un contemporain d’Augustin, Jean Chrysostome, en tentant d’y discerner ce qui, malgré les changements du temps, garde une étonnante force d’interpellation, et de préciser en quoi réside la fidélité à ce que les Pères nous ont transmis. .

Rue Gabriel Jeanton Abbatiale SAINT PHILIBERT

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

