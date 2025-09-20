Conférence : « Tourtouse et ses illustres » Église Notre-Dame-de-l’Assomption Tourtouse

Conférence : « Tourtouse et ses illustres » 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Ariège

Gratuit.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

️ Conférence – Honoré Icard, sculpteur de renom

Découvrez l’histoire et les œuvres d’Honoré Icard, sculpteur de talent, natif et enfant de Tourtouse.

Une conférence qui retrace son parcours, son attachement à sa terre natale et son empreinte artistique…

Église Notre-Dame-de-l’Assomption 1 rue du donjon, 09230 Tourtouse Tourtouse 09230 Ariège Occitanie 06 27 20 33 99 https://www.tourtousecommune.fr L’église de Tourtouse date du XVIIe siècle. Elle fut reconstruite sur les fondations de l’église médiévale détruite lors des guerres de Religion.

L’évêque de Saint-Lizier, Bruno de Ruade en fut le commanditaire. Parking et aires de pique-nique aménagés.

