Informations pratiques

Le Havre

Conférence Tout est chimie

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 12:45:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Dans le langage courant, le mot chimique évoque souvent l’artificiel, le dangereux ou encore le polluant. Pourtant, la chimie est partout dans l’air que nous respirons, dans les aliments que nous mangeons, dans les objets du quotidien… et même au coeur de notre propre corps. Comment expliquer ce décalage entre la perception du public et la réalité scientifique ?

Cette conférence propose d’explorer ce paradoxe à travers une approche interactive et accessible à tous. Ensemble, nous questionnerons certaines idées reçues pour mieux comprendre que la chimie n’est pas opposée au naturel , mais qu’elle en constitue l’un des fondements. Car si tout est matière, tout est aussi chimie — et le naturel n’est pas toujours synonyme d’inoffensif.

À partir d’exemples concrets, de situations du quotidien et de quelques paradoxes surprenants, cette rencontre invitera le public à porter un regard nouveau sur la chimie et sur la manière dont elle façonne notre environnement. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

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English : Conférence Tout est chimie

L’événement Conférence Tout est chimie Le Havre a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie