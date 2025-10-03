Conférence : tout sur l’IA Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Douai

Conférence : tout sur l’IA Vendredi 3 octobre, 18h30 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Sébastien Konieczny, directeur de recherches au CNRS, vient décrypter avec vous les enjeux de l’intelligence artificielle.

Une rencontre passionnante pour mieux comprendre ce qui se cache derrière les algorithmes.

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 81 parvis Georges Prêtre 59500 DOUAI Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 97 88 51 https://www.bm-douai.fr/

