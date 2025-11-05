Conférence : Toxic Data, la manipulation de l’opinion par les algorithmes Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Du leak des courriels d’En Marche en 2017, à l’attaque du capitole en passant par la dernière élection roumaine, le processus démocratique occidental est d’année en année perturbée par la montée en puissance des réseaux sociaux. Bulles de filtre, boites noires algorithmiques, polarisation des opinions … notre tissu social est mis à rude épreuve. Comment se prémunir des intoxications à l’heure du vote ? En dressant un état des lieux, cette conférence explore des pistes concrètes pour nous protéger, et préserver nos démocraties.

Entrée libre sur réservation.

Avec David Chavalarias , Directeur de recherche au CNRS et au Centre d’Analyse et de Mathématiques Sociales (CAMS) de l’EHESS, et directeur de l’Institut des Systèmes complexes de Paris.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/toxic-data-la-manipulation-de-lopinion-par-les-algorithmes +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr