Conférence Traiteur de la mer, Claudine cuisine la mer Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Conférence Traiteur de la mer, Claudine cuisine la mer

Auditorium d'Haliotika Guilvinec

Début : 2025-12-18 18:00:00

fin : 2025-12-18 20:00:00

Claudine, c’est l’âme derrière le Traiteur de la Mer, un atelier gourmand où la Bretagne se met en cocotte.

Depuis des années, elle régale les marchés et les tables avec ses plats emblématiques la choucroute de la mer (best-seller), les brandades qui fondent comme une vague tiède et les petites créations iodées qui sentent bon la côte.

Elle vient nous faire partager sa passion de la cuisine de la mer recettes et dégustation au programme de cette conférence de fin d’année.

Sur réservation, nombre de place limitées dans l’auditorium. .

Le Port Terrasse panoramique Auditorium d’Haliotika Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38

