Conférence Transformer des lieux en logement Espace culturel du Pays de Nay Nay

Conférence Transformer des lieux en logement Espace culturel du Pays de Nay Nay mercredi 8 octobre 2025.

Conférence Transformer des lieux en logement

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Le regard d’un architecte par Frédéric Neau

Frédéric Neau, cofondateur de l’atelier King Kong de Bordeaux, architecte de l’Espace Culturel du Pays de Nay, présentera des réalisations en matière de logement issus des travaux de l’atelier King Kong.

Il traitera d’une problématique actuelle transformer des lieux atypiques en logements. Comment faire avec l’existant ? Comment les rénover ? Comment les habiter ? Comment ne pas consommer plus ? …

Tout public Entrée libre .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

English : Conférence Transformer des lieux en logement

German : Conférence Transformer des lieux en logement

Italiano :

Espanol : Conférence Transformer des lieux en logement

L’événement Conférence Transformer des lieux en logement Nay a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay