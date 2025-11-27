Conférence: Transformer votre entreprise avec l’IA- au SEW SEW Morlaix

Conférence: Transformer votre entreprise avec l’IA- au SEW SEW Morlaix jeudi 27 novembre 2025.

Conférence: Transformer votre entreprise avec l’IA- au SEW

SEW 39 Quai de Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-11-27 09:00:00

fin : 2025-11-27 12:00:00

2025-11-27

L’IA offre aux entreprises de véritables opportunités (gagner en efficacité, innover, recentrer les salariés sur les priorités…) mais soulève aussi des défis concrets (sécurité, maîtrise technologique, adhésion des équipes…).

Cette conférence vous apportera un éclairage objectif et pertinent pour exploiter pleinement son potentiel.

Un atelier animé par l’EDIH Bretagne Flash Diag l’IA en action sera proposé en fin de matinée (sur réservation).

La conférence sera suivie d’un temps convivial autour d’un cocktail. .

SEW 39 Quai de Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 31 76

