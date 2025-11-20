Conférence Transformez votre expérience en diplôme grâce à la VAE Troyes

Conférence Transformez votre expérience en diplôme grâce à la VAE

Le Rucher Créatif Troyes Aube

2025-11-20 18:30:00

2025-11-20 19:30:00

2025-11-20

Vous avez acquis des compétences précieuses au fil de vos expériences professionnelles ou personnelles ? La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) vous permet de transformer ces acquis en diplôme, quel que soit votre âge, votre niveau d’études ou votre statut. Cette conférence vous aide à comprendre les étapes de la VAE et à envisager une nouvelle dynamique dans votre parcours professionnel. Un véritable levier pour évoluer, se reconvertir ou valoriser son expertise. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

