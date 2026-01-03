Conférence Transhumance Kirghize Ecomusée de la Crau Saint-Martin-de-Crau

Conférence Transhumance Kirghize

Mardi 13 janvier 2026 Horaires de représentation à partir de 18h.

À 18h. Ecomusée de la Crau 2, place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Rendez-vous le mardi 13 janvier 2026 à 18h pour une conférence consacrée au Kirghizistan et animée par Bastien Chaix, ancien berger de Provence et des Alpes devenu encadrant de séjours d’étude de la faune et de photographie animalière

Au cours de cette conférence, découvrez la richesse culturelle et naturelle de ce pays d’Asie centrale aux pratiques pastorales et à la nature aussi sauvage que surprenante.



Découvrez en complément l’exposition Transhumance Kirghize visible du 6 janvier au 12 avril 2026 à l’Ecomusée de la Crau. .

Ecomusée de la Crau 2, place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

English :

Join us on Tuesday, January 13, 2026 at 6 p.m. for a lecture on Kyrgyzstan by Bastien Chaix, a former shepherd from Provence and the Alps who has become a wildlife study and wildlife photography leader

