Conférence Transmission d’entreprise anticiper les enjeux fiscaux pour réussir son projet Le Palais Royan Événements Royan

Informations pratiques

Royan

Conférence Transmission d’entreprise anticiper les enjeux fiscaux pour réussir son projet

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-30 18:30:00

fin : 2026-11-30 21:00:00

Date(s) :

2026-11-30

On vous donne rendez-vous au Palais Royan Événements pour une conférence organisée par la CCI sur la transmission d’entreprise, afin d’anticiper les enjeux fiscaux et de mettre toutes les chances de son côté pour réussir son projet.

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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

We look forward to seeing you at the Palais Royan Événements for a conference organizedby the Chamber of Commerce and Industry (CCI) on business succession, to anticipate tax issues and maximize your chances of success.

L’événement Conférence Transmission d’entreprise anticiper les enjeux fiscaux pour réussir son projet Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique