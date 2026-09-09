UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royan

Conférence Transmission d’entreprise anticiper les enjeux fiscaux pour réussir son projet Le Palais Royan Événements Royan

lundi 30 novembre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan

Informations pratiques

Début
lundi 30 novembre 2026
Fin
lundi 30 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Palais Royan Événements
Adresse
42 avenue des Congrès
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Conférence Transmission d’entreprise anticiper les enjeux fiscaux pour réussir son projet

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-30 18:30:00
fin : 2026-11-30 21:00:00

Date(s) :
2026-11-30

On vous donne rendez-vous au Palais Royan Événements pour une conférence organisée par la CCI sur la transmission d’entreprise, afin d’anticiper les enjeux fiscaux et de mettre toutes les chances de son côté pour réussir son projet.
  .

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00  accueil.pdc@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We look forward to seeing you at the Palais Royan Événements for a conference organizedby the Chamber of Commerce and Industry (CCI) on business succession, to anticipate tax issues and maximize your chances of success.

L’événement Conférence Transmission d’entreprise anticiper les enjeux fiscaux pour réussir son projet Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)