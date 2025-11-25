Conférence: traumas et romantisation des violences envers les femmes Maison de quartier Villejean Brécé Mardi 25 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T20:00:00.000+01:00

Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine