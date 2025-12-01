Conférence Traumatisme et résilience 18 rue du quatre septembre Vichy
lundi 15 décembre 2025.
Conférence Traumatisme et résilience
18 rue du quatre septembre Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Adhérent
Début : 2025-12-15 17:30:00
fin : 2025-12-15 19:00:00
2025-12-15
Conférence animée par Frédéric- Jacques Bourgade, Retraité ancien DRH-DG.
+33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
English :
Hosted by Frédéric- Jacques Bourgade, retired former HR Director and CEO.
German :
Konferenz unter der Leitung von Frédéric- Jacques Bourgade, pensionierter ehemaliger DRH-DG.
Italiano :
Conferenza di Frédéric-Jacques Bourgade, ex direttore delle risorse umane e CEO in pensione.
Espanol :
Conferencia de Frédéric- Jacques Bourgade, antiguo Director de RRHH y Consejero Delegado jubilado.
