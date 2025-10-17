Conférence « Traverser la Vienne au fil des siècles » Maison des services Montmorillon

Maison des services 6 Rue Daniel Cormier Montmorillon Vienne

Gratuit

Conférence présentée par Myriam Favreau, chercheuse, Inventaire du patrimoine, Région Nouvelle-Aquitaine.

Les communes de la vallée de la Vienne font l’objet d’un inventaire du patrimoine depuis plusieurs années. À l’occasion de ces travaux de recherche, la thématique des traversées a été approfondie et sera présentée lors de cette conférence. Passages à gué, passages à bac, ponts routiers et ferroviaires seront évoqués comme autant de moyen de passer d’une rive à l’autre au fil du temps.

Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe dans le cadre du Mois de l’architecture. .

Maison des services 6 Rue Daniel Cormier Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

