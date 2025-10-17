Conférence « Traverser la Vienne au fil des siècles » Maison des services Montmorillon
Conférence « Traverser la Vienne au fil des siècles » Maison des services Montmorillon vendredi 17 octobre 2025.
Conférence « Traverser la Vienne au fil des siècles »
Maison des services 6 Rue Daniel Cormier Montmorillon Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Conférence présentée par Myriam Favreau, chercheuse, Inventaire du patrimoine, Région Nouvelle-Aquitaine.
Les communes de la vallée de la Vienne font l’objet d’un inventaire du patrimoine depuis plusieurs années. À l’occasion de ces travaux de recherche, la thématique des traversées a été approfondie et sera présentée lors de cette conférence. Passages à gué, passages à bac, ponts routiers et ferroviaires seront évoqués comme autant de moyen de passer d’une rive à l’autre au fil du temps.
Sans réservation.
Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe dans le cadre du Mois de l’architecture. .
Maison des services 6 Rue Daniel Cormier Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
English : Conférence « Traverser la Vienne au fil des siècles »
German : Conférence « Traverser la Vienne au fil des siècles »
Italiano :
Espanol : Conférence « Traverser la Vienne au fil des siècles »
L’événement Conférence « Traverser la Vienne au fil des siècles » Montmorillon a été mis à jour le 2025-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne