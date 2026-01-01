Conférence Traverser le XXème siècle avec Agatha Christie, par Jeanne Bem, Professeur des universités. Salle Gobetti (Hexagone) Autun

Conférence Traverser le XXème siècle avec Agatha Christie, par Jeanne Bem, Professeur des universités.

Tout le monde a lu l’un ou l’autre des 66 romans d’Agatha Christie, sans compter les recueils de nouvelles. Tout le monde connaît Hercule Poirot. Mais il faut lire l’autobiographie palpitante qu’elle a rédigée entre ses 60 et 75 ans, pour mesurer à quel point ses fictions s’appuient sur son vécu, et comment elles intègrent les grands événements du 20e siècle. Cette conférence, dans laquelle je vais confronter quatre de ses romans policiers ou d’espionnage aux confidences de son Autobiographie, va faire découvrir une femme moderne, attachante, à la fois britannique et cosmopolite, conformiste et insolente.

Les textes d’A. Christie seront lus par les élèves du club théâtre du Lycée Bonaparte d’Autun .

