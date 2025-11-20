Conférence Trésors du Louvre

Ecole primaire Sainte-Marie Secondigny Deux-Sèvres

Un parcours à travers les collections du Louvre pour comprendre la construction du regard occidental.

De la beauté antique à la perspective renaissante, l’image se fait savoir et émotion.

Paloma Moin est Historienne de l’Art et Guide-Conférencière depuis 2016.

Elle s’est spécialisée dans les façons qu’ont les artistes de témoigner des faits historiques, à travers leurs œuvres et leurs regards. .

