Conférence Triologie de Pagnol Lauzerte

Conférence Triologie de Pagnol Lauzerte samedi 25 octobre 2025.

Conférence Triologie de Pagnol

Musée du patrimoine Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Histoire de la trilogie marseillaise Marius, Fanny et César, animée par Denis Gauthier

Musée du patrimoine Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 80 85 78 53 lesamisdelauzerte@gmail.com

English :

History of the Marseille trilogy Marius, Fanny and César, hosted by Denis Gauthier

German :

Geschichte der Marseiller Trilogie Marius, Fanny und César, moderiert von Denis Gauthier

Italiano :

Storia della trilogia marsigliese Marius, Fanny e César, condotta da Denis Gauthier

Espanol :

Historia de la trilogía marsellesa Marius, Fanny y César, presentada por Denis Gauthier

