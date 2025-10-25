Conférence Triologie de Pagnol Lauzerte
Conférence Triologie de Pagnol Lauzerte samedi 25 octobre 2025.
Conférence Triologie de Pagnol
Musée du patrimoine Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Histoire de la trilogie marseillaise Marius, Fanny et César, animée par Denis Gauthier
Musée du patrimoine Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 80 85 78 53 lesamisdelauzerte@gmail.com
English :
History of the Marseille trilogy Marius, Fanny and César, hosted by Denis Gauthier
German :
Geschichte der Marseiller Trilogie Marius, Fanny und César, moderiert von Denis Gauthier
Italiano :
Storia della trilogia marsigliese Marius, Fanny e César, condotta da Denis Gauthier
Espanol :
Historia de la trilogía marsellesa Marius, Fanny y César, presentada por Denis Gauthier
