Conférence troglodytes, la division en volume Saumur vendredi 17 octobre 2025.

Rue Molière Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

2025-10-17

William Branly, géomètre, nous présente un outil fiscal appelé la divisons en volume , qui permet d’établir une propriété en 3D dimensions, idéal pour les troglodytes.

En matière de propriété immobilière, la France se situe à la préhistoire, tant la sécurité juridique est exsangue. Si ce constat est criant en surface, il est encore plus exacerbé dans les entrailles de la terre. Il y a donc un monde entre ce que les citoyens pensent accomplir en achetant un bien immobilier et la réalité de leur possession. L’idée ici est d’ouvrir la boîte de Pandore et de disséquer la propriété foncière en tréfonds. Celle-ci côtoie le domaine public avec ses conséquences. Il existe ainsi des outils juridiques pour analyser ces cavités souterraines et les acheter en toute quiétude. C’est à ce parcours que je vous invite d’être initié.

William Branly

Vendredi 17 octobre 2025 de 19h à 21h.

Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 98 95 46 93 carrefourdestroglodytes@orange.fr

Surveyor William Branly introduces us to a tax tool called la divisons en volume , which makes it possible to establish a property in 3D dimensions, ideal for troglodytes.

Der Vermessungsingenieur William Branly stellt uns ein Steuerinstrument namens la divisons en volume vor, mit dem man Eigentum in 3D-Dimensionen festlegen kann ideal für Höhlenbewohner.

William Branly, geometra, ci presenta uno strumento fiscale noto come divisione dei volumi , che permette di stabilire una proprietà in dimensioni 3D, ideale per i trogloditi.

William Branly, agrimensor, nos presenta una herramienta fiscal conocida como división de volúmenes , que permite establecer una propiedad en dimensiones tridimensionales, ideal para trogloditas.

