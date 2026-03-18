Conférence Troubles de la vision Centre d’art image imatge Orthez

Conférence Troubles de la vision

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Conférence de sensibilisation à l’art contemporain proposée par Sophie Limare en lien avec l’exposition Fotofobia .

De la cataracte de Monet aux surprenantes expérimentations photographiques de Kurt Weston ou d’Eugen Bavcar,

il s’agira de découvrir au fil des siècles comment les artistes ont innové pour surmonter leur déficience visuelle et continuer à créer.

L’analyse de ces œuvres permettra d’ouvrir une réflexion sur la signification réelle de voir, percevoir, et montrer.

En partenariat avec l’association Paroles et Musiques Orthez. .

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 info@image-imatge.org

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English : Conférence Troubles de la vision

L’événement Conférence Troubles de la vision Orthez a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Béarn