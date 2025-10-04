Conférence Trous noirs, l’ultime frontière Cloyes-les-Trois-Rivières

Conférence Trous noirs, l’ultime frontière

Salle Michel Blais Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

Conférence par Johann Gironnet, ingénieur de recherche CNRS, médiateur scientifique. Conférence proposée dans le cadre de la fête de la science par la compagnie La Calabadoure qui reverse ses bénéfices aux familles dont les enfants sont en situation de handicap.

Ils déforment l’espace, engloutissent la lumière et défient la physique… les trous noirs comptent parmi les objets les plus fascinants de l’univers. Cette conférence vous emmène là où la gravité s’emballe, où le temps ralentit et ou la science rencontre ses limites. Un voyage captivant entre théorie d’Einstein, découvertes récentes et mystères encore ouverts.

Entrée libre, places limitées, sortie au chapeau. .

Salle Michel Blais Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 63 32 09 19

Lecture by Johann Gironnet, CNRS research engineer, scientific mediator. Lecture offered as part of the Fête de la Science by the company La Calabadoure, which donates its profits to families with disabled children.

Vortrag von Johann Gironnet, Forschungsingenieur CNRS, Wissenschaftsvermittler. Der Vortrag wird im Rahmen des Wissenschaftsfestes von der Compagnie La Calabadoure angeboten, die ihre Gewinne an Familien mit behinderten Kindern spendet.

Conferenza di Johann Gironnet, ingegnere ricercatore del CNRS, mediatore scientifico. Conferenza tenuta nell’ambito della Festa della Scienza dall’azienda La Calabadoure, che devolve i suoi profitti alle famiglie con bambini disabili.

Conferencia de Johann Gironnet, ingeniero de investigación del CNRS, mediador científico. Conferencia pronunciada en el marco de la Fiesta de la Ciencia por la empresa La Calabadoure, que destina sus beneficios a familias con hijos discapacitados.

